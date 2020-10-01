«Кладбище» в центре города: «мемориальные» скамейки установили во Владивостоке

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Новые гранитные лавочки в комплекте с вазонами и урнами вызвали у горожан желание дополнить композицию траурными венками.

Фото, видео: 5-tv.ru

Скандал во Владивостоке: губернатор края требует уволить чиновников, которые устроили «кладбище» в центре города. На площади поставили скамейки, больше похожие на могильные плиты. Жители на них не садятся — страшно, вместо этого несут туда красные гвоздики.

Кому пришла в голову сомнительная идея, и во сколько обошлось такое благоустройство, выяснял Евгений Подтергера.

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