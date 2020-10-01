Срочные сообщения в эти минуты приходят из американского города Милуоки. Там неизвестный открыл огонь по участникам похоронной процессии.

По меньшей мере семь человек были ранены. Все произошло у ритуального бюро, где собрались более ста человек.

По словам очевидцев, к зданию подъехал автомобиль, из которого и раздались выстрелы. Злоумышленнику удалось скрыться.