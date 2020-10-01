Чемпион России по ММА задержан после стрельбы в Петербурге

В результате стрельбы у дома по Южному шоссе в Петербурге задержан чемпион России по грэпплингу Умар Вахаев. Как сообщают источники 5-tv.ru, вечером накануне в районное управление МВД по Фрунзенскому района поступила информация о прозвучавших выстрелах. Прибывшая опергруппа обнаружила и изъяла на месте две стреляные гильзы.

Вскоре полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились четверо предполагаемых нарушителей спокойствия. Среди задержанных оказался и боец ММА. В 2017 году спортсмен уже попадал в криминальную хронику. Сообщалось о его госпитализации после драки со стрельбой, которая произошла на Московском проспекте Петербурга.

Как показала баллистическая экспертиза, гильзы относились к патронам самодельного пистолета калибра девять миллиметров. Поиски самого оружия продолжаются. С какой целью злоумышленники стреляли из пистолета, еще предстоит установить. Данных о пострадавших из городских больниц не поступало. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в одном из ресторанов Петербурга произошла перестрелка.