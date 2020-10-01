Программу возврата денег за туры по России продлили и расширили
Воспользоваться туристическим кешбэком теперь можно до 10 января 2021 года.
Фото, видео: Depositphotos / Rawpixel; 5-tv.ru
Правительство продлило программу туристического кешбэка в России. Воспользоваться ей можно будет до 10 января 2021 года. Появились и существенные изменения.
Продолжительность путешествия сокращена с четырех до двух ночей, а минимальная стоимость путевки и вовсе не будет ограничиваться. Вернуть деньги за отдых можно будет до 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
Программа стимулирования турпоездок заработала в конце августа и тут же нашла отклик у россиян — общая сумма путевок уже перевалила за полмиллиарда рублей.
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