«У одного на коленках сидит»: Барановскую заметили в компании сразу троих мужчин

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Татьяна Меркер
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Телеведущая подвергла сомнениям свой статус «завидной холостячки».

Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская развелась с известным футболистом Андреем Аршавиным еще семь лет назад. Тогда она обещала полностью посвятить себя детям и не тратить время на мужчин. Сейчас же Барановская, кажется, поступается своим правилам.

Многодетная мама опубликовала в своем микроблоге в Instagram свежий снимок, на котором она изображена в компании сразу троих кавалеров.

«Под защитой», — кратко и многозначительно подписала снимок ведущая.

Instagram @baranovskaya_tv

Поклонники Барановской не остались равнодушными от увиденного фото. В комментариях они принялись гадать, свободно ли сердце их любимицы. Особенно пристально они принялись рассматривать брюнета, который приобнял Юлию за талию.

«У одного на коленках даже сидит! Кто он ей?»

«Неужели наша Юляша нашла свое счастье?»

«Ну, Юлька дает!» — писали фанаты.

Теледиве приписывали романы с коллегами по цеху и звездными друзьями, включая ее партнера по шоу «Мужское/Женское» Александра Гордона. Недавно ведущая призналась, что рассталась с бойфрендом после двух лет отношений, но не назвала его имя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Зверев посоветовал Барановской избавиться от «бороды».

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