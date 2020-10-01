«Увидел, что уходит под воду»: жених Конкиной рассказал о последних часах ее жизни

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Татьяна Меркер
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По словам бойфренд девушки, у нее якобы были серьезные проблемы с алкоголем.

«Увидел, что уходит под воду»: жених Конкиной рассказал о последних часах ее жизни

Фото: Facebook @konkinasofia

В смерти дочери Владимира Конкина — Софии, которая произошла 24 сентября, присутствует масса нестыковок. Правоохранительные органы активно прорабатывают разные версии, в том числе, убийства девушки. По словам юриста семьи, главным подозреваемым в деле является жених Софии — Михаил Серов.

Молодой человек, на которого обрушилась волна негатива, поспешил доказать свою невиновность. Для этого он пришел на ток-шоу на федеральном канале. В студии программы бывший сожитель погибшей попытался восстановить хронологию событий того рокового дня.

«Я уехал из дома где-то в шесть часов вечера. София должна была поехать по делам, а потом пойти в бассейн. Она всегда ходит туда поздно вечером. Около 23:00 я вернулся домой: дочь Софии Алиса уже спала, а ее самой дома не было. Я написал Софии сообщение, на которое она не ответила, после чего снова уехал на работу», — резюмировал Михаил.

Кроме того, молодой человек сообщил, что у Софии были проблемы с алкоголем. Якобы однажды девушка даже чуть не утонула, изрядно выпив, когда они отдыхали в открытом бассейне.

«В таком состоянии она просто отключается. И вот я увидел, что она уходит под воду. Пришлось ее вытаскивать», — рассказал Серов.

Отец погибшей — Владимир Конкин, не верит в то, что дочь могла утонуть. По его словам, девушка прекрасно плавала. В крови и моче наследницы знаменитого актера нашли более двух промилле алкоголя, что равно бутылке крепкого напитка, и снотворное диазепам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии.

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