«Лапку дал мне»: Рудковская опубликовала видео с новорожденным сыном

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Марина Неруцких
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25 сентября продюсер в четвертый раз стала мамой.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

У звездной пары Евгения Плющенко и Яны Рудковской появился второй общий ребенок. О счастливом событии в семье сегодня в своем микроблоге в Instagram рассказала продюсер. Оказывается, Арсений Плющенко родился еще 25 сентября.

Вслед за семейным снимком с новорожденным малышом счастливая многодетная мать опубликовала видео.

В кадре Саша Плющенко сидит возле младшего братика в автолюльке и радостно делится своими ощущениями.

«Лапку дал мне», — эмоционально рассказывает Гном Гномыч.

Instagram @rudkovskayaofficial

Известие о появлении еще одного ребенка в знаменитом семействе прозвучало как гром среди ясного неба. На многочисленных снимках, которые Яна Рудковская публиковала в сети, не было и намека на то, что селебрити находится в «интересном положении». По слухам, звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Об этом говорила и сама звезда в интервью с Ксенией Собчак на ее YouTube-канале.

Маленький Арсений стал вторым совместным ребенком Плющенко и Рудковской. От первого брака у знаменитого фигуриста остался 14-летний сын. Сама Яна в союзе с бизнесменом Виктором Батуриным родила еще двоих сыновей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую судьбу предрекла таролог новорожденному сыну Рудковской.

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