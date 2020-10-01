«Интересная личность»: таролог предрекла судьбу новорожденного сына Рудковской

Яна Рудковская сообщила фанатом своего микроблога в Instagram о радостном событии. В звездной семье произошло пополнение. Маленького наследника назвали Арсением, а сама Яна призналась, что стала мамой в четвертый раз, чему невероятно рада.

Пока фанаты четы Плющенко-Рудковских в комментариях задаются вопросом, почему у Яны не было животика, и когда новоиспеченная мама «успела родить», (по слухам женщина воспользовалась услугами суррогатной матери), таролог Марианна Абравитова разложила карты таро на судьбу маленького Сени и поделилась предсказаниями с 5-tv.ru.

Абравитова отметила, что мальчик будет счастливый и ждет его красивая, яркая судьба. По ее словам, родители будут воспитывать сына «по-звездному», со вспышками камер и постоянным вниманием общественности.

«С самого первого дня они будут делать из этого малыша звездочку», — заявила Марианна Абравитова.

Таролог также отметила, что для самого ребенка этот ажиотаж вокруг собственной персоны в сознательном возрасте перестанет быть интересным.

«Когда мальчик вырастет, ему надоест уже эта звездность и он захочет реализоваться в чем-то другом. Тема сцены, когда все на тебя смотрят, она перестанет для него существовать», — подчеркнула Абравитова.

Главное, что предвидит экстрасенс, это крепкое здоровье, жизнелюбие и выдающийся талант мальчика. Кроме того, она увидела, что рождение маленького Арсения изменит приоритеты звездной семьи Рудковских-Плющенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская объяснила обращение Гном Гномыча к Путину.