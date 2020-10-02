Григорий Лепс потерял «Пироги», «Рюмка водки» еще осталась

|
Александр Просяник
7

Певец признался, что практически стал банкротом за последнее время.

Григорий Лепс потерял «Пироги», «Рюмка водки» еще осталась

Фото: РИА Новости / Терещенко Михаил

Кулинарная лавка «Пироги» музыканта Григория Лепса на Пятницком шоссе в Москве закрылась. Судя по всему, еда 58-летнего артиста оказалась менее популярна, чем рюмочная «Рюмка водки». Последняя продолжает принимать гостей.

В свое время в интервью StarHit Григорий Лепс признавался, что за последнее время стал практически банкротом. По всей видимости, причиной закрытия заведения стал кризис из-за коронавирусной инфекции.

Кулинарная лавка была шумно открыта в сентябре 2019 года. Тогда на грандиозное мероприятие попробовать стряпню коллеги по цеху пришел король русской эстрады Филипп Киркоров. Цены при этом в «Пирогах» были более, чем демократические.

«На кого ориентировано заведение? На нормальных людей, со средним уровнем достатка. Огромный выбор: пироги, сладкое, пирожки. Некоторые стоят 60 рублей, какие-то 80-100. Считаю, что это нормальные цены. Все недорогое, но очень качественное. Сам больше всего люблю пирожки с ливером», — рассказывал Лепс.

Стоит отметить, что у музыканта все еще работают фирмы по выпуску собственной линии очков и ювелирных украшений, алкогольной продукции, а также компания по производству фермерских продуктов и несколько ресторанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет семья Григория Лепса, и почему некоторые фанаты разочаровались в певце.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
Лунный календарь на октябрь: Что можно и нельзя делать?

Последние новости

0:50
Григорий Лепс потерял «Пироги», «Рюмка водки» еще осталась
0:25
Стали известны подробности нападения медведя на людей в цирке в Подмосковье
0:19
«Люблю»: Чумаков опубликовал трогательный снимок со свадьбы
0:00
«Бывает получается, бывает и похуже» — Захарова о воспитании маленькой дочери
23:49
Слуцкая раскрыла детали своего неизлечимого заболевания
23:31
«Недостаточно любви»: Анна Калашникова рассказала, как живется Харламову после расставания с Асмус

Сейчас читают

«Увидел, что уходит под воду»: жених Конкиной рассказал о последних часах ее жизни
«Лапку дал мне»: Рудковская опубликовала видео с новорожденным сыном
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок