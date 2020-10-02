Григорий Лепс потерял «Пироги», «Рюмка водки» еще осталась

Кулинарная лавка «Пироги» музыканта Григория Лепса на Пятницком шоссе в Москве закрылась. Судя по всему, еда 58-летнего артиста оказалась менее популярна, чем рюмочная «Рюмка водки». Последняя продолжает принимать гостей.

В свое время в интервью StarHit Григорий Лепс признавался, что за последнее время стал практически банкротом. По всей видимости, причиной закрытия заведения стал кризис из-за коронавирусной инфекции.

Кулинарная лавка была шумно открыта в сентябре 2019 года. Тогда на грандиозное мероприятие попробовать стряпню коллеги по цеху пришел король русской эстрады Филипп Киркоров. Цены при этом в «Пирогах» были более, чем демократические.

«На кого ориентировано заведение? На нормальных людей, со средним уровнем достатка. Огромный выбор: пироги, сладкое, пирожки. Некоторые стоят 60 рублей, какие-то 80-100. Считаю, что это нормальные цены. Все недорогое, но очень качественное. Сам больше всего люблю пирожки с ливером», — рассказывал Лепс.

Стоит отметить, что у музыканта все еще работают фирмы по выпуску собственной линии очков и ювелирных украшений, алкогольной продукции, а также компания по производству фермерских продуктов и несколько ресторанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет семья Григория Лепса, и почему некоторые фанаты разочаровались в певце.