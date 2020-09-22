Как живет семья Григория Лепса, и почему некоторые фанаты разочаровались в певце

Григорий Лепс — пример настоящего семьянина! Как артист балует свою жену? Правда ли, что певец воспитывает детей в строгости? Удалось ли ему побороть свои пагубные привычки? И о чем жалеет Григорий Викторович? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Знаменитый шансонье редко делится подробностями своей личной жизни. Но недавно певец сделал исключение. Лепс рассказал, что благодарен любимой жене за поддержку. С Анной Шаплыковой артист счастлив в браке уже больше 17 лет. Именно она сумела принять Григория Викторовича таким, какой он есть. Анна с пониманием относится к тому, что супруг редко бывает дома.

«Я горжусь, что у меня есть такая замечательная семья. Я благодарен жене за это», — признается Григорий Лепс.

Продюсер даже без повода старается порадовать жену. Оказывает ей пусть незначительные, но приятные знаки внимания.

«По-всякому бывает и подарки бывают и добрыми словами. Чем-нибудь порадую. Не знаю, куплю яблок, персиков там», — пояснил певец.

До знакомства с Григорием Анна работала танцовщицей в балете Лаймы Вайкуле. Однако ради семьи она пожертвовала карьерой. У пары трое общих детей: 18-летняя дочь Ева, 13-летняя Николь и десятилетний сын Иван. Лепс признался, что домашние хлопоты полностью возложены на хрупкие плечи супруги.

«Спасибо жене. Я как бы, меня, примерно дней 200-220 в год дома-то нет, поэтому воспитанием занимается супруга. Я ей благодарен, это очень большая моя такая спина», — разоткровенничался Лепс.

Несмотря на занятость, музыкант внимательно следит за достижениями наследников. Помимо учебы, они занимаются шахматами, гимнастикой, плаванием. Григорий Викторович говорит, он самый строгий человек в семье. Капризам детей не потакает, подарками не балует. Если что-то идет не по правилам, вовсе наказывает.

«Не позволяют себе пока лишнего. Поведение нормальное. Будут плохо себя вести — бошки поотрываю. У меня быстро», — рассказал артист.

Еще у артиста есть 35-летняя дочь Инга от первого брака. Девушка пошла по стопам отца, занимается музыкой. Лепс говорит, она еще не знакомила его ни с одним молодым человеком. Хотя, похоже, с потенциальными женихами у певца разговор короткий.

«Пока не знакомили. Ну, как приведут мужчину, я его выгоню», — заявил Лепс.

Григорий Викторович шутит. На самом деле он уже давно мечтает стать дедушкой и нянчить внуков.

«Конечно, я готов и ко внукам и ко правнукам уже. Если бы я вовремя женился, у меня уже, знаешь, сколько детей было бы!», — признался артист.

Сейчас певцу 58. Многодетный отец старается держать себя в форме.

«Я спортом 11 лет занимался в молодости, полупрофессионально, но все-таки занимался. Футболом, спортивной гимнастикой и так далее. А сейчас просто ходьба, там, небольшой бег, там чуть-чуть совсем», — рассказал Лепс.

Певец стал внимательно следить за своим здоровьем после того, как на одном из концертов в Ростове-на-Дону ему стало плохо. Зрители опубликовали видео, на котором артист с трудом попадает под фонограмму. А затем Григорий Викторович и вовсе упал во время исполнения песни.

Видео набрало более ста тысяч просмотров. Многие поклонники обвинили артиста в том, что он вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Фанаты посчитали, что подобное поведение — просто неуважение к слушателям. Вскоре слухи прокомментировал сам певец.

«Мне в принципе ***, кто меня в чем будет обвинять, я делаю свою работу. Вот хорошо ли я делаю или плохо, вот здесь для меня важно, а что там про меня могут написать, пью я, не пью, наркоман я, не наркоман, да мне *** мороз!», — прокомментировал ситуацию шансонье.

Григорий Лепс всегда открыто признавался, что много лет боролся с алкогольной зависимостью. На свое пятидесятилетие он пообещал себе, что откажется от вредных привычек.

«У каждого свой путь в этом смысле, своя зависимость. У меня это просто: я начинаю и просто заканчиваю, говорю: „Все, хватит!“ Могу год не пить, два, три, пять, семь. Такие периоды были в моей жизни, поэтому для меня это не проблема», — рассказал певец.

Недавно Лепс попал в список богатейших российских звезд. Его годовой доход составил почти 400 миллионов рублей. Таких успехов ему удалось достичь во многом благодаря тому, что сейчас он полностью сосредоточен на семье и карьере.