Россия призвала третьи страны воздержаться от воинствующих заявлений в адрес происходящего в Карабахе

Глава российского МИДа в телефонном разговоре с турецким коллегой обратил внимание на недопустимость вовлечения в конфликт иностранных радикалов. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу также призвали Ереван и Баку сесть за стол переговоров.

Срочно наладить диалог призвала стороны официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, затянувшейся конфликт может приобрести масштабный характер.

«На фоне этих драматических событий считаем контрпродуктивными и безответственными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую дестабилизацией положения в Закавказье, что может иметь самые непредсказуемые последствия», — отметила российский дипломат.

Тем временем, обстановка в Карабахе остается крайне напряженной. Под обстрел попали двое репортеров французской газеты Le Monde. Опубликованы фотографии автомобилей, в которых находились съемочные группы. Сообщается, что журналисты получили тяжелые ранения и сейчас за жизнь одного из них борются врачи.