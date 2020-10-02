«Всегда неудачно»: Сябитова об отношениях с участниками «Давай поженимся»

Главная российская сваха Роза Сябитова призналась, что дважды пыталась построить отношения и семью с участниками своего шоу «Давай поженимся». В его рамках она помогает людям встретить свою вторую половинку.

Несмотря на профессиональные навыки в области устройства чужого счастья, личная жизнь самой телеведущей не сложилась. Роза Сябитова пережила два развода и сейчас не замужем.

«Два раза и всегда неудачно. Поэтому завела собак, они самые преданные!» — ответила Сябитова на вопрос о том, присматривала ли она кого-либо из участников шоу для себя.

Instagram @syabitova_roza

Первым мужем Розы стал Михаил Сябитов. Они познакомились в общей компании друзей и уже на первом свидании тот сделал ей предложение руки и сердца. Поженились влюбленные в 1983 году и спустя шесть лет у них родился сын Денис. После, в 1992-м появилась на свет и дочь Ксения. Однако спустя всего год Михаил Сябитов умер от инфаркта. Это надолго подкосило телеведущую, из-за чего она не могла строить новые отношения.

Брак со вторым мужем, Юрием Андреевым, закончился печально. Как раз с ним они и познакомились на шоу «Давай поженимся» в 2008 году, куда он пришел в качестве жениха одной из участниц. Несмотря на это, номер после съемок попросил именно у Розы. При этом Андреева не смутило, что телезвезда старше его на десять лет. Узаконила свои отношения пара уже через три месяца. Лишь через два года выяснилось, что Юрий систематически избивал Сябитову. Та подобно рассказала о трагедии в семье, а после подала на развод.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роза Сябитова дала два простых совета, которые помогут привлечь внимание мужчины.