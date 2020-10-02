Коммунальщиков заставят отвечать за неверную стоимость услуг по ЖКХ в квитанциях
Завышенные тарифы и ошибочные расчеты — не редкость. На астрономические суммы в квитанциях чаще всего жалуются жители частного сектора.
Фото, видео: ТАСС / Владимир Андреев; 5-tv.ru
В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, которого ждут без малого 19 миллионов российских семей, проживающих в частном секторе. Документ касается ресурсоснабжающих организаций, взимающих плату за ЖКХ с домовладений. Коммунальщикам придется нести ответственность за неверную стоимость оплаты своих услуг.
Сейчас завышенные тарифы и ошибочные расчеты — не редкость, как итог — астрономические суммы в квитанциях, оплатить которые люди просто не в силах.
Наш корреспондент Алиса Паршакова нашла в Ленинградской области целую деревню коммунальных должников.
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