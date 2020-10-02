В Госдуме предложили родителям оплачиваемый отпуск на время школьных каникул

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Оксана Тарасова
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В связи с мерами противодействия распространению коронавируса, депутат Елена Строкова предлагает дать одному из родителей учеников младших классов двухнедельный отпуск.

В Госдуме предложили родителям оплачиваемый отпуск на время школьных каникул

Фото: www.globallookpress / Michael Weber

Депутат Госдумы Елена Строкова предлагает дать одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на время вынужденных школьных каникул с 5 по 18 октября. Каникулы введены в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает RT, в инициативе Строкова отмечает, что отпуск одного из родителей позволит «обезопасить ребенка в подобный период». Кроме того, эта мера поможет родителям-одиночкам решить вопрос, с кем оставить детей на время каникул. Письма с предложением депутат направила на имя главы Минтруда Антона Котякова и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, во время октябрьских каникул дистанционное обучение не предусмотрено. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых учреждений. Это связано с ростом количества носителей COVID-19 в учебных заведениях.

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