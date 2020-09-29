Когда московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы?

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Василий Заика
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Соответствующий указ подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Когда московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. Указ подписан мэром столицы Сергеем Собяниным, сообщает ТАСС. В документе отмечается, что детские сады продолжат работу в штатном режиме.

«Установить с 5 октября по 18 октября включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», — говорится в тексте указа.

Помимо прочего, с понедельника в Москве будет приостановлено посещение детских досуговых учреждений.

Сергей Собянин добавил, что в период каникул дистанционные занятия для детей не предусмотрены. Школьники могут заниматься повторением пройденного материала и изучением новых тем по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре назвали процент российских школьников с COVID-19.

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