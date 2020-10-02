Певица Ники Минаж родила первенца от мужа-убийцы и насильника

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Анастасия Шадская
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Ни пол, ни имя ребенка 37-летней рэп-исполнительницы пока не сообщались.

Певица Ники Минаж родила первенца от мужа-убийцы и насильника

Фото: Instagram @nickiminaj

Популярная американская певица Ники Минаж впервые стала матерью. 37-летняя рэп-исполнительница родила малыша своему мужу Кеннету Петти, дважды отбывавшего срок за серьезные преступления. Когда случилось пополнение в семействе, точно не известно. О рождении ребенка у звезды порталу TMZ сообщили близкие ей люди. 

Известно, что первенец артистки появился на свет в Лос-Анджелесе. Вероятно, это произошло 30 сентября. Однако сама Минаж, активно ведущая блог в Instagram на 123 миллиона подписчиков, пока молчит.

Instagram @nickiminaj

О беременности певицы стало известно только в июле 2020 года. Тогда Минаж разместила у себя на странице в Instagram яркое фото с беременным животом. При этом слухи о ее положении ходили еще с начала года. Тогда фанаты в шутку попросили ее выложить фото ее живота с малышом внутри, а она внезапно пообещала сделать это через несколько месяцев.

«Мир пока к этому не готов», — заявила она тогда в Twitter.

Отец ребенка — друг детства Минаж. У 42-летнего Петти серьезный послужной список: он отсидел первый срок за изнасилование девочки-подростка и во второй раз ему дали десять лет за убийство мужчины. Но это не остановило рэпершу от брака с ним.

Ранее 5-tv.ru показывал фото откровенной беременной фотосессии от Ники Минаж.

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