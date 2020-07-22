Беременная от мужа-насильника Ники Менаж снялась в откровенной фотосессии

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Алина Потёмкина
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Полуголые снимки рэп-звезда сопроводила трогательными словами о грядущем материнстве.

Фото, видео: Instagram @nickiminaj

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж, вышедшая замуж за человека с двумя судимостями за изнасилование несовершеннолетней и убийство, показала поклонникам в Instagram фото с животом на приличном сроке беременности.

«Любовь. Брак. Коляска. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем за хорошие пожелания», — написала Ники.

Instagram @nickiminaj

Кеннет Петти, супруг артистки, провел в тюрьме более десяти лет. Перед свадьбой, которая состоялась в октябре 2019 года, звезду отговаривали от такого сомнительного для общественности поступка, как брак с убийцей и насильником. Тем не менее, Ники приняла решение и, судя по фото, о нем не жалеет.

Поклонники поддержали Ники и сейчас, когда у нее все хорошо, но близость родов ее тревожит.

«Счастье, брак и материнство тебе к лицу»

«О, боже, ты — светящаяся королева, так рад за тебя»

«Поздравляем, вы станете отличной мамой!!!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ники Минаж и рэпер Tekashi 6ix9ine решили помочь своим новым клипом арестантам.

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