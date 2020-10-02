Поклонники Бабкиной пришли в восторг от стройной фигуры певицы
Изменения в фигуре народной певицы стали очевидны на ее юбилейном концерте в честь 70-летия.
Фото: Instagram @ngbabkina
Поклонники Надежды Бабкиной на юбилейном концерте артистки заметили, что певица сильно набрала в весе. Шоу должно было пройти еще в марте к 70-летию Бабкиной, но из-за пандемии его перенесли на осень.
Певица отлично держалась на сцене и прекрасно выглядела. А ведь совсем недавно она перенесла коронавирус в тяжелой форме, были поражены легкие, и звезда сильно похудела. Однако, судя по всему, сейчас Бабкина вернулась в прежнюю форму.
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Впрочем, поклонники Бабкиной были рады, что она снова здорова и выступает на сцене. А в особенный восторг их привели концертные наряды певицы — не зря шоу называлось «Модная, народная».
«Надежда Георгиевна, вы очень красивая»;
«Роскошная»;
«Спасибо вам большое, что вы есть!»;
«Надежда, браво! Мое сердце и душа с вами, с вашими песнями! Есть женщины в русских селеньях», — написали ей они в комментариях к последним постам на странице в Instagram.
Недавно Надежду Бабкину подвергли резкой критике за странный костюм на похоронах Михаила Борисова. Многим показалась неуместной расшитая стразами майка на певице в траурный день, пишет «Дни.ру».
Ранее 5-tv.ru сравнивал Надежду Бабкину с ее внучкой в одинаковом возрасте.
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