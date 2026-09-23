В тылу у Киева действительно серьезные потери. Но потенциальных целей еще очень много. О реальном положении вещей на Украине в материале корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Ночь на Украине вновь озарилась ярким пламенем пожаров на энергетических и оборонных объектах в тылу после точных попаданий наших ракет.

Тридцать прилетов только за один час по объектам в Кривом Роге, Днепре, Павлограде и Кременчуге. Ракеты разной мощности и разного типа. Не сбили ни одной. Все — в цель. А еще применяли «Герани».

В Днепропетровской области уничтожен крупнейший электросталеплавильный комплекс Незалежной. Его продукцию использовали для сборки дальнобойных дронов. Поражен химзавод в Павлограде, попали и по объектам предприятия «Файер Поинт» — производителю ракет большой дальности «Фламинго». Также уничтожены три логистических центра, по данным нашего Минобороны — их в своих целях использовали ВСУ. Горит и Криворожский металлургический комбинат.

«Это основной комбинат, который позволял Украине получать и валютную выручку от продажи чугуна и стали, кроме того, он занимался выпуском бронированных корпусов для машин и ремонтом тех же танков», — сказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Атаки по приоритетным целям на территории Украины не прекращаются уже несколько недель подряд, и отбиваться там нечем. Нужны ракеты для комплекса Patriot, а их нет физически, и в ближайшее время необходимое количество, вероятно, никто не даст. Запасы у США из-за войны с Ираном истощены. По некоторым данным, во время очередной встречи с Трампом Зеленский планирует выпросить триста штук, а в год всего производится 600. И к этой самой встрече, кажется, готовились всей Украиной. Серьезно и сильно заранее.

«В металловедении есть понятие накопления повреждения системы: это когда вроде бы целостная конструкция накапливает повреждения, но в один момент она может начать осыпаться», — сказал экономист Алексей Кущ.

В новостях и блогах сгущают краски. Потенциал для ведения боевых действий практически полностью исчерпан. Немедленно нужно найти решение. Системные повреждения во всех ключевых сферах, ресурсы заканчиваются.

Кажется, такое все уже слышали и видели много десятков раз — каждое турне Зеленского сопровождается такой PR-кампанией, чтобы точно помогли, дали вооружение, согласовали очередной крупный транш. Схема отлажена и проверена. Но для наших Вооруженных сил все это не имеет никакого значения. Работа по ключевым целям будет продолжена. Метко и системно.

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