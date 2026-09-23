«Порнография вместо парковки»: депутат Екатеринбурга раскритиковал падел-корты

В Екатеринбурге сегодня разгорелся настолько жесткий спор о городском пространстве, что один из местных депутатов назвал порнографией попытку местных властей обустроить центральную городскую площадь. Претензия, честно говоря, странная, учитывая, что сейчас перед горадминистрацией находятся спортивные площадки, а народный избранник требует парковку. Аргументы за и против выслушала корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Одни называют падел модным спортивным трендом, другие признают, что игра — смесь сквоша и тенниса — одна из самых простых для новичков, поэтому так популярна. Ну а у депутатов городской думы Екатеринбурга, кажется, совсем другие ассоциации.

«Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку! Что вы сейчас там устроили? Чтобы мажоры днем играли что ли в падел — не падел, не знаю, как называется. Это деловой центр. А не центр развлечения мажоров!» — сказал депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников.

Снести корты на главной площади города, сделать автомобильную разметку — такое «неспортивное» поведение депутата возникло не на пустом месте.

«Парковка в центре Екатеринбурга существовала десятки лет. Место удобное — сразу напротив администрация. В прошлом году стоянку превратили в зону рекреации для горожан: поставили скамейки, соорудили падел-арены. Но привычка чиновников, видимо, сильнее: желание оставлять здесь машины не исчезло», — сообщила корреспондент Нина Катаева.

Депутат приводит экономический аргумент, якобы платная парковка в центре может приносить до миллиона рублей в городской бюджет.

«Деньги эти зафиксируйте на образование. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Хозяйствовать разучились! Убирайте, еще раз говорю!» — добавил Александр Колесников.

Автор идеи Александр Колесников и раньше попадал в скандальные сводки: то предложит продавать журналистам новости, то публично поссорится с коллегами по цеху. Вот и сейчас идею уничтожить место отдыха ради полсотни машин жители города восприняли с удивлением.

«Мы не мажоры. Мы обычные граждане, просто работяги обычные. Все поработали после работы, и очень хорошо прийти сюда поиграть».

«Это точно лучше, чем просто посидеть дома на диване, за телевизором».

«Я за отсутствие парковки и за присутствие активного отдыха».

«Сейчас назначение пространства — гибкое. Летом здесь проводят фестивали, танцы, спортивные мероприятия, зимой заливают каток. И об этом сами горожане просили много лет», — добавила Нина Катаева.

Проблему наполнения городской казны платная парковка вряд ли решит, но гарантированно уничтожит идею комфортного города, считают эксперты. Даже если бюджет станет богаче на миллион рублей.

«Полезно, чтобы люди хорошо жили — это помогает развитию экономики. А вот построить парковку — это помогает повысить свой уровень жизни, но не улучшит общественный климат», — сказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Впрочем, корты для игры в падел все же демонтируют: теплый сезон заканчивается. Но как ударят морозы, здесь вновь появится ледовая арена, так что некоторые депутаты так и рискуют «поскользнуться» на своих инициативах.

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