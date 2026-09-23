Психиатры получили новые рекомендации по лечению сексуальных расстройств

Эфирная новость 18 0

К лечению фетишизма и других расстройств будут подходить по-новому.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Садомазохистов и фетишистов начнут лечить в психиатрических больницах. Минздрав впервые утвердил современные рекомендации для врачей, которые помогают справиться с сексуальными расстройствами.

В документе упоминаются футфетишисты, вуайеристы, эксгибиционисты и даже педофилы. Терапию предлагают выстраивать поэтапно: сначала работа психиатра, затем при необходимости антидепрессанты. В наиболее тяжелых случаях таблетками будут снижать тестостерон.

Помощь окажут только тем, чьи фантазии стали навязчивыми, длятся более полугода, мешают жить или угрожают другим. Новые правила должны заменить подходы, в которых среди основных методов лечения фигурировали гипноз и самовнушение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
84.07
-0.03 96.59
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:30
Петербург исчез в тумане: городские улицы стали похожи на декорации к триллеру
3:15
Гибель собак после «Мультикана»: что выявили проверки препарата
3:00
Психиатры получили новые рекомендации по лечению сексуальных расстройств
2:45
«Порнография вместо парковки»: депутат Екатеринбурга раскритиковал падел-корты
2:30
Новая загадка Древнего Египта: что скрывает гробница Тутанхамона
2:15
Тридцать прилетов за час: удары ВС РФ по объектам ВСУ

Сейчас читают

Отец бил ногами за громкий плач: на Алтае умер двухлетний мальчик
«Узнаете?» — Витас опубликовал редкий снимок со своим повзрослевшим сыном
«Там переполох»: Брухунова и Петросян хотят увезти детей подальше от атак БПЛА
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен