Банду угонщиков элитных автомобилей задержали в Петербурге
Преступники без труда обманывали сигнализацию иномарок премиум-класса и отгоняли машины в гараж для смены номеров.
Фото, видео: www.globallookpress / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
В Петербурге задержали банду автоугонщиков, которые специализировались на краже машин премиум-класса. Оперативники вышли на след злоумышленников после очередного угона двух элитных иномарок.
Преступники смогли без труда обмануть сигнализацию и отогнать машины в гараж. При обысках у задержанных обнаружили 11 комплектов автомобильных номеров, больше 40 ключей, устройства для запуска двигателей и водительские удостоверения.
Сейчас следователи выясняют, к каким еще преступлениям могут быть причастны подозреваемые. Сообщается, что ранее они уже были судимы за угоны машин.
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