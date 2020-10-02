Банду угонщиков элитных автомобилей задержали в Петербурге

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Преступники без труда обманывали сигнализацию иномарок премиум-класса и отгоняли машины в гараж для смены номеров.

Фото, видео: www.globallookpress / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

В Петербурге задержали банду автоугонщиков, которые специализировались на краже машин премиум-класса. Оперативники вышли на след злоумышленников после очередного угона двух элитных иномарок.

Преступники смогли без труда обмануть сигнализацию и отогнать машины в гараж. При обысках у задержанных обнаружили 11 комплектов автомобильных номеров, больше 40 ключей, устройства для запуска двигателей и водительские удостоверения.

Сейчас следователи выясняют, к каким еще преступлениям могут быть причастны подозреваемые. Сообщается, что ранее они уже были судимы за угоны машин.

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Банду угонщиков элитных автомобилей задержали в Петербурге

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