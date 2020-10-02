Корреспондент МИЦ «Известия» находится в жилом квартале Степанакерта, где буквально несколько минут назад прогремели пять взрывов.

На кадрах — медики оказывают пострадавшей женщине первую помощь, также видно, как сильно от ударной волны пострадал жилой дом.

«Сейчас мы можем наблюдать здание, по которому пришелся удар. Это четырехэтажное здание. Пострадали почти все пролеты. Слава Богу, не все были дома, многие успели эвакуироваться, — сказал Денис Кулага, который находится в Степанакерте.

Конфликт в Нагорном Карабахе перешел в горячую фазу 27 сентября. Территория остается спорной с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведется процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

После возобновления конфликта Армения и Азербайджан возложили друг на друга ответственность за эскалацию обстановки. Стороны сообщили о потерях среди мирного населения. И Ереван, и Баку опровергают данные противника о происходящем в зоне конфликта.