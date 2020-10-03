«Ну и как я вам? Нравлюсь?» — Бородина опробовала прическу с челкой

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Валентин Черников
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Теледива предстала перед поклонниками в новом образе, но сама не обрадовалась результату.

Фото, видео: Instagram @borodylia

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина задумалась над предложением поклонников обрезать себе челку. Теледива давно предпочитает прямой пробор и экспериментирует с волосами только с помощью мобильных приложений. Так, с помощью программы Teleport Бородина пробовала перекрасить волосы на фото.

На этот раз телеведущая вновь прибегла к технологическим премудростям, чтобы посмотреть на себя в новом образе. Выбранный Бородиной фильтр в Instagram изобразил для нее челку, причем нескольких цветов. Видео с обновленной прической она опубликовала в сторис.

Instagram @borodylia

«К вопросу о том: „Ксения, не хотели бы вы отрезать челку?“. Ну и как я вам с челкой? Нравлюсь», — сказала она, снимая себя.

Звезда поиграла с волосами и посмотрела, как смотрится в непривычном для себя обличии. В заключении она сама вынесла вердикт: не очень. Ее точку зрения поддержали и подписчики. Ксения попросила оценить ее вид, и большинство фанатов кликнули на вариант «нет».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина прогулялась в шубе и тапочках по Москве.

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