Монеточка подтвердила слухи о романе с продюсером

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Василий Заика
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Певица из Екатеринбурга «засветила» избранника в эфире телешоу.

Монеточка подтвердила слухи о романе с продюсером

Фото: Instagram @monetochkaliska

Певица Монеточка в эфире шоу на федеральном телеканале подтвердила слухи о романе со своим продюсером Виктором Исаевым. 22-летняя знаменитость пришла с избранником в студию и тем самым положила конец всем кривотолкам.

Уроженка Екатеринбурга призналась, что изначально ее и мужчину связывали только дружеские отношения. Позднее общение переросло в нечто большее и привело к тому, что пара живет вместе.

«Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья», — сказала Монеточка.

В ходе общения с ведущим Иваном Ургантом Елизавета Гырдымова (настоящее имя певицы — Прим.ред.) подчеркнула, что дружба между партнерами в отношениях — самое главное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Монеточка песней поблагодарила Шнурова «за испорченное детство».

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