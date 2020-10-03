Монеточка подтвердила слухи о романе с продюсером

Певица Монеточка в эфире шоу на федеральном телеканале подтвердила слухи о романе со своим продюсером Виктором Исаевым. 22-летняя знаменитость пришла с избранником в студию и тем самым положила конец всем кривотолкам.

Уроженка Екатеринбурга призналась, что изначально ее и мужчину связывали только дружеские отношения. Позднее общение переросло в нечто большее и привело к тому, что пара живет вместе.

«Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья», — сказала Монеточка.

В ходе общения с ведущим Иваном Ургантом Елизавета Гырдымова (настоящее имя певицы — Прим.ред.) подчеркнула, что дружба между партнерами в отношениях — самое главное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Монеточка песней поблагодарила Шнурова «за испорченное детство».