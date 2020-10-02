Монеточка песней поблагодарила Шнурова «за испорченное детство»

Монеточка выпустила свой второй альбом, который назвала «Декоративно-прикладное искусство». Одна из 11 композиций в нем посвящается творчеству Сергея Шнурова. В песне «Шприц» 22-летняя певица жалуется на чрезмерную любовь своего папы к группе «Ленинград», из-за которой всю законопослушную семью «консьержка провожает злобным взглядом», перед дверью квартиры «крыску дохлую кладут», а в лифте про них «строчат злые строчки».

«Потолок дрожит от матов,

Фикус гнется пополам.

Мы показывали папу

И гадалкам, и попам», — сетует Монеточка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от м0нето4к@ (@monetochkaliska) 1 Окт 2020 в 2:10 PDT

Папе блокировали доступ в интернет, но это не помогло, и он все равно исподтишка продолжает строчить комплименты «безобразным веб-стишкам». Тогда семья решила «пойти на экстренные меры» — обратилась к доктору.

«Папе сде-, папе сде-

Папе сделали укол,

Прямо в ху-, прямо в ху-

Прямо в худенький живот, — поется в песне.

Судя по дальнейшему тексту, «экстренные меры» тоже не принесли желаемого результата, и Монеточка обещает, что вырастет известной певицей, найдет Шнурова и скажет ему «спасибо за испорченное детство».

Как ранее сообщал 5-tv.ru в 2019 году певица Монеточка попала в список самых успешных российских звезд в возрасте до 40 лет по версии журнала Forbes, ее заработок за предыдущий год составил 800 тысяч долларов.