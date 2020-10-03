Приехавшая в Карабах Чичерина спала под бронежилетами

Певице Юлии Чичериной, прибывшей накануне в Нагорный-Карабах, пришлось спать под бронежилетами. Снимок, на котором исполнительница спит под одеялом, поверх которого уложено несколько «броников», опубликовал Telegram-канал Wargonzo. На снимке видно, что кроме этого, на подушке рядом с Чичереной лежит каска.

Telegram @WarGonzo

Накануне артистка прибыла в непризнанную республику, чтобы дать концерт, выразив тем самым поддержку объявившей о независимости стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чичерина попала под обстрел по пути к Степанакерту.

Конфликт в Карабахе длится с февраля 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.