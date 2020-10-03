«Ни одна машина не уцелела»: видео с места попадания снаряда в Степанакерте

Корреспондент МИЦ «Известия» снял последствия атаки на Степанакерт непризнанного Нагорного Карабаха. На кадрах видна глубокая воронка от снаряда. Все автомобили в округе разбиты, в пыли и камнях, также повреждения получили здания, находящиеся в эпицентре взрыва.

«Район мгновенно опустел. Очень тихо. Сюда прилетел снаряд. Осколками осыпало все здания, которые находятся рядом. Ни одна машина не уцелела», — сказал Денис Кулага.

Денис Кулага рассказал, что в результате взрыва оказалась разрушена столовая, к счастью, в этот момент в здании не было людей.

В Минобороны Армении 2 октября сообщили, что ВС Азербайджана совершили атаку на Степанакерт. ПО данным ведомства, в результате ударов есть погибшие и пострадавшие.

В Азербайджане в свою очередь заявили о взятии ряда высот в непризнанном Карабахе. Речь идет о высотах Мадагиза на Агдаринском направлении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.