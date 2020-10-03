Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Петербургом
Инцидент произошел на территории порта Бронка в Ломоносове.
Фото: www.globallookpress / © imagebroker/Adrian C. Nitu
В обстоятельствах аварийной посадки легкомоторного самолета на территории порта Бронка в Ломоносове в Ленинградской области разбираются следователи, пишет РИА Новости.
Сообщается, что ЧП произошло днем 3 октября. У воздушного судна предварительно отказал двигатель, однако пилот сумел посадить самолет так, что ни он, ни его пассажир не получили травм.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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