Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Петербургом

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Нюра Незванова
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Инцидент произошел на территории порта Бронка в Ломоносове.

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Петербургом

Фото: www.globallookpress / © imagebroker/Adrian C. Nitu

В обстоятельствах аварийной посадки легкомоторного самолета на территории порта Бронка в Ломоносове в Ленинградской области разбираются следователи, пишет РИА Новости.

Сообщается, что ЧП произошло днем 3 октября. У воздушного судна предварительно отказал двигатель, однако пилот сумел посадить самолет так, что ни он, ни его пассажир не получили травм.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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