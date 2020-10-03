Электростанция повреждена в результате удара по Степанакерту
Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулагин передает с места событий, что в городе частично нет света.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
В результате удара по карабахскому Степанакерту оказалась повреждена электростанция. После попадания в нее там начался пожар. Об этом сообщает корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага.
Во многих домах нет света, весь ли город обесточен, пока непонятно. Люди сидят в темноте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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