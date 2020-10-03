Что такое «Голубая Луна» и чем она опасна?

Два полнолуния ожидают жителей Земли в октябре. Астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, что такое явление случается раз в два с половиной года и носит название «Голубая луна». Последний раз люди видели подобное в марте 2018-го.

«Это период всегда очень непростой. Вообще, надо сказать, что 2020 год во многих астрологических вопросах особенный. Все, что вообще возможно было произойти — в этом году и произошло. Мы это с вами ощущаем, начиная с коронавируса и разными другими политическими и экономическими катаклизмами», — рассказала специалист.

Никольская напомнила, что на этот год и на этот октябрь придется целых два полнолуния. Еще в этом году шесть затмений, что вообще очень редкое явление. Максимум за 365 дней их семь, а обычно три четыре в году. Что касается этого месяца, то первое полнолуние началось второго октября. При этом первое, второе и третье число тоже считаются днями полной Луны. Второе же полнолуние ждет нас 31 октября.

«Первое полнолуние октября. У нас с вами на оппозиции Солнце и Луна, а Марс ретроградный и он тоже находится в Овне там же, где и сейчас находится Луна. Мы это сейчас активно видим, когда с новой силой начинают разгораться разные вооруженные конфликты, а Марс — это планета войны, конфликтов, агрессии и напора. Оппозиция — это всегда противодействие, когда вдруг расклад сил, в том числе политических, начинает меняться», — отметила астролог.

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