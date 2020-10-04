Российско-белорусская дружба — незыблема. Форум регионов двух стран это доказал

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Участники VII Форума регионов Беларуси и России заключили соглашения на общую сумму более 700 миллионов долларов и обсудить перспективы развития Союзного государства.

Фото, видео: Depositphotos / borkus; 5-tv.ru

На этой неделе в Минске состоялось событие, которое еще раз подчеркнуло незыблемость российско-белорусской дружбы и верность единому курсу. В столице Белоруссии в понедельник и вторник очно собрались участники VII Форума регионов двух стран.

Из-за пандемии многие его мероприятия были переведены в онлайн-формат. Но это не помешало участникам заключить соглашения на общую сумму более 700 миллионов долларов и обсудить перспективы развития Союзного государства.

А всего на межрегиональных форумах за шесть лет подписано более 300 контрактов на два миллиарда долларов. Минск и Москва снова возобновили переговоры по дорожным картам по интеграции, которые были прерваны из-за разногласий сторон. У сторон есть четкое понимание, куда двигаться дальше. А Россия была, есть и будет главным партнером Белоруссии и ее другом. Об этом в своем приветственном слове сказал Владимир Путин.

«И сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, — хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент», — заявил российский президент.

Конечно не могли участники форума обойти стороной и тему недавних протестов. И белорусы, и россияне уверены, что никакие попытки вбить клин в отношения двух стран не пройдут. А противостоять этим атакам, этим цветным революциям, этому внешнему влиянию мы можем только сообща.

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