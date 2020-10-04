Хроника локального апокалипсиса: В Карабахе опять заговорили на языке пушек

2020 год продолжает проверять планету на прочность. На этой неделе снова вспыхнул застарелый конфликт в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения только в новой истории уже больше 30 лет делят спорную территорию. А вообще это этническая вражда уходит вглубь веков.

В наши дни, в том числе и при активной помощи России, удавалось сдерживать эскалацию и искать точки соприкосновения. Но сейчас в отношения Еревана и Баку вмешиваются третьи силы, которые раскачивают лодку. Я говорю о Турции. В первые дни столкновений Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армяне должны покинуть Нагорный Карабах. И высказывался, что готов оказать Азербайджану военную помощь.

Уже в четверг его пыл охладило совместное заявление России, Франции и США — стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Путин, Макрон и Трамп самым решительным образом осудили эскалацию насилия, а также призвали к немедленному прекращению огня. Президенты сказали, что только так можно добиться мира. Владимир Путин трижды общался по телефону с премьер-министром Армении Пашиняном. Кстати, Ереван уже заявил о готовности вести диалог по Карабаху при посредничестве Минской группы.

Постоянно контактирует со своими армянскими и азербайджанскими коллегами глава МИДа Сергей Лавров. В пятницу он поговорил еще и с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. На том конце провода в итоге согласились что все-таки надо стремиться к мирному урегулированию. В пятницу наш МИД еще раз напомнил, как опасна в такой ситуации публичная агрессивная риторика.

Я напомню, нынешние боевые действия, наверное, самые интенсивные в регионе после заключения перемирия в 94-м году. Пока политики ищут выход, пушки, к сожалению, не умолкают. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение. Идет мобилизация. Продолжаются обстрелы. И на линии огня все чаще оказываются мирные жители, для которых худой мир — точно лучше любой ссоры. В горячей точке работает мой коллега Семен Еремин. Репортаж с места событий.