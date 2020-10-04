Чем можно заразиться от обычной дамской сумочки? Мнение эпидемиолога

Женская сумка может стать не только элегантным аксессуаром, но и источником опасных вирусов, инфекций и бактерий. Почему так происходит, рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Сумка всегда находится у женщин на виду, так что те в течение дня касаются ее неоднократно. И очень часто — немытыми руками. В итоге сумки покрываются опасными микроорганизмами как снаружи, так и внутри.

«Самые идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов обеспечивают кожаные сумки, обладающие губчатой текстурой», — рассказал Лебедев на радио Sputnik.

Эпидемиолог признался, что в женских сумочках находили золотистый стафилококк, клещей, яйца гельминтов, стрептококк, кишечную палочку и многое другое. И это далеко не полный список. Все эти микроорганизмы очень опасны для здоровья людей, а в закрытом пространстве сумки у них создаются идеальные условия для размножения.

Причина в том, что содержимое сумок постоянно извлекают наружу и снова убирают внутрь. В итоге на туши, пилочках для ногтей, креме для рук или тюбике губной помады копятся все новые вирусы и бактерии.

«Также источниками распространения микробов в дамской сумочке могут быть кошелек, ключи, мобильный телефон, расческа, ручка, блокнот, паспорт и другие документы», — напомнил Лебедев.

Большинство барышень не задумывается, что сумки надо регулярно чистить, мыть и стирать. Кроме того, все предметы внутри нужно доставать только чистыми руками, протирать антисептиком и «не запускать».

Еще больший риск несет окружение. Многие женщины привыкли ставить сумку на пол, на сиденье в транспорте и прочие грязные поверхности. Имеющиеся там микробы с легкостью попадают на внешнюю сторону сумок, а затем и внутрь.

«Сумку регулярно нужно протирать антисептическим раствором (особенно дно) и стараться вешать на вешалку или специальный крючок», — пояснил Михаил Лебедев.

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