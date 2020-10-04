Мощная энергетика: ТОП-3 знаков зодиака женщин с экстрасенсорными способностями

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Татьяна Меркер
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Обладательниц этих знаков часто называют ведьмами.

Мощная энергетика: ТОП-3 знаков зодиака женщин с экстрасенсорными способностями

Фото: Depositphotos / AntonMatyukha

Про женскую интуицию сочиняют байки и рассказывают анекдоты за праздничным застольем, но при этом не стоит умалять ее мощи. Любая представительница слабого пола одарена особым чутьем, проницательностью и даже провидением. Астрологи утверждают, что экстрасенсорные способности в большей и меньшей степени распределены по зодиакам. Они выделили три основных знака, рожденных под которым женщин часто называют ведьмами.

Лев

Сильные по своей натуре женщины-Львы наделены мощнейшей интуицией. Они проницательны, прозорливы и умны, способны увидеть все тайные желания и намерения своего собеседника и, если это необходимо, помешать воплощению его замысла. Кроме того, представительницы этого знака крайне вспыльчивы и страстны, когда они овладевают способностью обуздания своих эмоций, они становятся несокрушимы.

Скорпион

Женщины-Скорпионы способны узнать о неверности своего спутника по одному только взгляду. Сверхъестественные способности развиваются у них в течение всей жизни, что к старости делает их невероятно мудрыми, «зоркими» женщинами. Часто женщины-Львы становятся гадалками или прорицательницами и делают в этом большие успехи.

Водолей

Женщины-Водолеи и сами не подозревают какой «колдовской» силой наградила их природа. Благодаря стихии воздуха в своем зодиаке им часто удается опережать события, проноситься словно порывы ветра и оказываться в нужном месте раньше других. Эти способности к предвидению играют на руку Водолеям, у них получается строить успешную карьеру, предугадывать происшествия и проблемы будущего и избегать их.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака, под которыми рождаются идеальные женщины.

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