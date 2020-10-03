ТОП-3 знаков зодиака, под которыми рождаются идеальные женщины

Мужчины при выборе спутницы и жены обращают внимание не только на внешность, поведение и манеру себя подать, но и на ее знак зодиака. В первую очередь, они ищут идеальную мать и хранительницу очага. Является ли девушка таковой, можно с легкостью прочитать по ее зодиаку. Кроме того, по звездам несложно определить черты характера женщины, ее стремления, таланты и цели.

Женщина — Овен

Представительницы этого знака бесстрашны, уверены в себе, чем и притягивают представителей противоположного пола. Мужчины восхищаются ими и хотят во что бы то ни стало завоевать. Женщина-Овен идеальная спутница жизни, в первую очередь потому, что она — хороший друг для мужчины. Не занимать ей и страсти в постели.

Женщина — Телец

Женщина-Телец очень мудра и терпелива. В семейной жизни с ней не будет громких ссор и битья посуды. Представительницы этого знака ценят спокойствие, доверие партнеров друг другу и взаимоуважение. Они способна создать для мужчины настоящую «тихую гавань». Кроме того, женщина-Телец любит и умеет работать, она сможет добиться высот как в карьере, так и в семейной жизни.

Женщина — Скорпион

Скорпионы — одни из самых таинственных зодиаков. Женщины, рожденные под этим знаком загадочны и многогранны. Любому мужчине захочется узнать женщину-Скорпиона поближе, а сделав это, он сможет по достоинству оценить ее богатый внутренний мир. Представительницу этого знака также отличает сексуальная энергия, привлекательность, талант и способность к саморазвитию.

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