Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган спела с младенцем на руках — видео

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Анастасия Шадская
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Младшая дочь Юлии Коган появилась на свет в сентябре 2020 года.

Фото, видео: Instagram @yuliakogan

Бывшая солистка группировки «Ленинград» Юлия Коган выложила у себя на странице в Instagram видео домашней репетиции с новорожденной дочерью на руках. Женщине удалось с легкостью совместить роль мамы, няни, исполнительницы и учителя, ведь за пианино сидела старшая дочь.

«А мы во всю концертируем. Дочь уже аккомпанирует!» — похвасталась Коган перед подписчиками.

Instagram @yuliakogan

Поклонники ее таланта пришли в полный восторг от видео.

«Малявка на релаксе»;

«Получила наслаждение, слушая вас обеих»;

«Какой невероятный голос! И славные детки»;

«Шикарная Джули», — написали они ей в комментариях.

Юлия Коган стала дважды матерью в сентябре.

«Карантин провела с пользой!» — сообщила тогда певица.

Старшей дочке певицы, Елизавете, уже семь лет. Девочка исполнила «Элегию» французского композитора Жюля Массне, пишет 78.ru.

Ранее Юлия Коган была солисткой группировки «Ленинград». Сотрудничество между ней и Сергеем Шнуровым закончилось в 2013 году. Последние шесть лет она выступала сольно.

Ранее 5-tv.ru писал, как другая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс объяснила причину ухода из группы.

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