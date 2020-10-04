Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган спела с младенцем на руках — видео
Младшая дочь Юлии Коган появилась на свет в сентябре 2020 года.
Фото, видео: Instagram @yuliakogan
Бывшая солистка группировки «Ленинград» Юлия Коган выложила у себя на странице в Instagram видео домашней репетиции с новорожденной дочерью на руках. Женщине удалось с легкостью совместить роль мамы, няни, исполнительницы и учителя, ведь за пианино сидела старшая дочь.
«А мы во всю концертируем. Дочь уже аккомпанирует!» — похвасталась Коган перед подписчиками.
Поклонники ее таланта пришли в полный восторг от видео.
«Малявка на релаксе»;
«Получила наслаждение, слушая вас обеих»;
«Какой невероятный голос! И славные детки»;
«Шикарная Джули», — написали они ей в комментариях.
Юлия Коган стала дважды матерью в сентябре.
«Карантин провела с пользой!» — сообщила тогда певица.
Старшей дочке певицы, Елизавете, уже семь лет. Девочка исполнила «Элегию» французского композитора Жюля Массне, пишет 78.ru.
Ранее Юлия Коган была солисткой группировки «Ленинград». Сотрудничество между ней и Сергеем Шнуровым закончилось в 2013 году. Последние шесть лет она выступала сольно.
Ранее 5-tv.ru писал, как другая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс объяснила причину ухода из группы.
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