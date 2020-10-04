Звезда Playboy «постирала все вещи» и осталась в одном сексуальном белье — фото

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Татьяна Меркер
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Мария Лиман перевоплотилась в раскрепощенную советскую домохозяйку.

Звезда Playboy «постирала все вещи» и осталась в одном сексуальном белье — фото

Фото: Instagram @liman_maria

Модель журналов Playboy и Maxim Мария Лиман не стала упускать крайние солнечные деньки и снялась в откровенной рекламе магазина одежды. По задумке: девушка осталась в одном белье, потому что всю остальную одежду постирала и повесила сушиться на бельевые веревки.

 
 
 
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Публикация от Мария Лиман (@liman_maria)

Такая «домохозяйка времен СССР» пришлась по вкусу фолловерам ее Instagram-аккаунта. Многие поклонники мужского пола предложили девушке переехать к ним и помогать по хозяйству, другие для начала позвали модель «на кофе».

«Постирала все вещи, а надеть теперь нечего»

«Приезжай ко мне, помощница!»

«Похожа на домохозяйку из Советского Союза», — писали фанаты под откровенным снимком с фотосессии.

Девушки же из зависти стали отмечать обилие фотошопа и вульгарность снимков. Осудили Марию и за то, что образ выглядит как ирония над сельскими жителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Лиман озвучила райдер на ухаживание за ней.

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