Звезда Playboy «постирала все вещи» и осталась в одном сексуальном белье — фото
Мария Лиман перевоплотилась в раскрепощенную советскую домохозяйку.
Фото: Instagram @liman_maria
Модель журналов Playboy и Maxim Мария Лиман не стала упускать крайние солнечные деньки и снялась в откровенной рекламе магазина одежды. По задумке: девушка осталась в одном белье, потому что всю остальную одежду постирала и повесила сушиться на бельевые веревки.
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Такая «домохозяйка времен СССР» пришлась по вкусу фолловерам ее Instagram-аккаунта. Многие поклонники мужского пола предложили девушке переехать к ним и помогать по хозяйству, другие для начала позвали модель «на кофе».
«Постирала все вещи, а надеть теперь нечего»
«Приезжай ко мне, помощница!»
«Похожа на домохозяйку из Советского Союза», — писали фанаты под откровенным снимком с фотосессии.
Девушки же из зависти стали отмечать обилие фотошопа и вульгарность снимков. Осудили Марию и за то, что образ выглядит как ирония над сельскими жителями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Лиман озвучила райдер на ухаживание за ней.
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