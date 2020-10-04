Модель журналов Playboy и Maxim Мария Лиман не стала упускать крайние солнечные деньки и снялась в откровенной рекламе магазина одежды. По задумке: девушка осталась в одном белье, потому что всю остальную одежду постирала и повесила сушиться на бельевые веревки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) 4 Окт 2020 в 4:50 PDT

Такая «домохозяйка времен СССР» пришлась по вкусу фолловерам ее Instagram-аккаунта. Многие поклонники мужского пола предложили девушке переехать к ним и помогать по хозяйству, другие для начала позвали модель «на кофе».

«Постирала все вещи, а надеть теперь нечего»

«Приезжай ко мне, помощница!»

«Похожа на домохозяйку из Советского Союза», — писали фанаты под откровенным снимком с фотосессии.

Девушки же из зависти стали отмечать обилие фотошопа и вульгарность снимков. Осудили Марию и за то, что образ выглядит как ирония над сельскими жителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Лиман озвучила райдер на ухаживание за ней.