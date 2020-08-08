«Только в сентябре скидка школьникам 20%»: Лиман озвучила райдер на ухаживание
Звезда Playboy назвала свои расценки для мужчин, если те хотят видеть ее рядом.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Лето стремительно проходит, и многие уже задумались о начале нового учебного года. Не осталась в стороне и модель журналов Playboy и Maxim Мария Лиман, неожиданно для многих написавшая свой «райдер» для молодых людей в новом посте на личной странице в Instagram.
Девушка разместила соблазнительное фото на фоне бассейна. Традиционно, ее одежда больше показывала, чем скрывала, ведь Лиман не раз говорила, что ее миссия на земле — нести красоту в массы. Однако подпись к снимку была не такой игривой.
«Итак, пацаны, мне надоели ваши подкаты, у меня как у любой нормальной девушки если свой райдер, — написала она. — Если не сможете потянуть, в личку не пишите».
Но больше всего удивила концовка поста.
«Только в сентябре скидка школьникам 20%», — написала Лиман.
В каждой шутке есть доля шутки, и в райдере от Лиман действительно есть «детские» расходы — стоимость школьных обедов и проезд на метро. Но включила она туда и минимальные расценки на маникюр, оплату мобильной связи, массаж оплату коммунальных услуг. В числе дополнительных расходов модель Playboy указала шубу за 50 тысяч рублей, iPhone к Новому году и квартиру в Москве за 30 миллионов рублей.
Подписчики Лиман такую креативность не оценили — под постом развернулась бурная дискуссия на тему меркантильности девушки, как и в большинстве других ее публикаций.
«Подождем немного. С годками запросы будут падать»;
«А что взамен?»
«А этот прайс как понимать? При этих деньгах ты будешь рядом? Секс не входит?»
«А педикюр ты делаешь? Не вижу его в райдере»
«Все, давай пока», — на разные лады выразили они свое недовольство игривым постом.
Лиман любит эпатировать публику в своем микроблоге на 659 тысяч человек. Обычно она публикует пикантные фото с вызывающими подписями, которые собирают или восхищенную толпу обожателей, или волну хейтерского гнева, а порой и то, и другое.
5-tv.ru писал, как полуобнаженная Мария Лиман напомнила о важности предохранения.
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