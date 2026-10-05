Стройные ноги и красное мини: Водянова вышла в свет после рождения дочери

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Модель появилась на гала-ужине в Париже в запоминающемся наряде.

Фигура Натальи Водяновой после рождения дочери — фото

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Наталья Водянова впервые вышла в свет после рождения шестой дочери

Модель Наталья Водянова впервые показалась на публике спустя месяц после появления на свет шестого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда модели «Обнаженные сердца».

Топ-модель пришла в компании супруга — французского предпринимателя Антуана Арно — на благотворительный гала-ужин в Париже.

Для мероприятия Наталья остановилась на красном мини-платье с глубоким вырезом и туфлях того же оттенка. Она дарила улыбки фотографам, после чего взяла микрофон и произнесла перед гостями проникновенную речь.

Фото: Instagram*/afinsky

Весной стало известно о шестой беременности модели — в мае Водянова украсила обложку французского Vogue, продемонстрировав обнаженный живот. И вот, уже 2 сентября на свет появилась ее дочь, получившая редкое тройное имя — Анна Наталья Лариса Арно.

Первым супругом Водяновой являлся британский аристократ Джастин Портман. В этом союзе на свет появились трое детей — Лукас, Нева и Виктор. Пара разошлась в 2011 году.

Вторым избранником звезды подиума стал сын Бернара Арно — владельца холдинга LVMH, в который входят люксовые марки, такие как Louis Vuitton, Christian Dior и Givenchy. У пары подрастают двое сыновей — Максим и Роман.

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Стройные ноги и красное мини: Водянова вышла в свет после рождения дочери

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