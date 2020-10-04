В текущем месяце кроме полнолуния, отмеченного 2 октября, мы сможем наблюдать его и 31 числа. Двойное небесное явление в месяце обещает открыть возможности для реализации планов и проложить пути решения проблем. Фаза полной Луны, по словам астролога Алены Никольской, это период, когда вся внутренняя и внешняя энергетика способствует исполнению желаний человека. Для этого ему необходимо лишь выполнить несколько простых ритуалов.

Ритуал со стихией огня

Необходимо подготовить свечу, желательно, красного цвета, который символизирует огонь. Ее следует зажечь и внимательно вглядеться в пламя, при этом нужно проговорить свое желание. После этого нужно выписать на бумагу весь негатив, который накопился внутри, и отважно сжечь лист над пламенем свечи.

Ритуал со стихией воды

Этот ритуал необходимо выполнять строго перед сном. Налить воду в прозрачный стакан светлого стекла без узоров, рисунков и напыления. Плотно держа стакан в руках, сконцентрироваться на своем заветном желании и выпить воду. Сделать это необходимо спокойно, маленькими глотками.

После этого нужно взять такой же стакан, положить на его дно бумажку со своими желаниями и вставить в него тот стакан, из которого вы только что пили. Таким образом сосуд с листком бумаги окажется внизу, а пустой - сверху. Теперь и его нужно наполнить водой, чтобы выпить рано утром.

Ритуал со стихией воздуха

В момент полнолуния нужно подойти к открытому окну и почувствовать через него энергию воздуха. Глядя на чистый диск Луны, мысленно передать ему все свои желания. Кроме желаний Луне нужно отдать весь свой негатив, переживания и терзания.

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