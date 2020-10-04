Марс с черной Луной и «зеркальный день»: что сулят планеты с 5 по 11 октября

На неделе с 5 по 11 октября представителям всех знаков зодиака стоит быть настороже. Этот период обещает быть двояким: с одной стороны, неделя будет достаточно напряженной и конфликтной, с другой, есть все шансы на реализацию планов и самых смелых задумок. Астролог Алена Никольская рассказала, как использовать положение планет на благо себе и избежать неприятностей.

Такое положение планет сулит запутанность в делах и связях, конфликтностью, рассеянностью. Черная Луна будет буквально застилать сознание страхами, опасностями и подталкивать к неправильным решениям.

«Будьте аккуратны и внимательны, это очень непростое время», — предупреждает астролог.

Меркурий в оппозиции с Ураном

Эта позиция небесных тел создаст «сбой в информации». Особое внимание стоит обратить на свои личные данные, записи, переписки, хранящиеся, в том числе, в сети.

«Кроме того, Меркурий сейчас находится в знаке Скорпиона, который олицетворяет все тайное, скрытое. Меркурий в этом знаке может сделать все тайное явным. Побеспокойтесь о своей безопасности», — подметила Алена Никольская.

«Зеркальный день» 10.10.2020

9 октября астролог назвала «супер днем». Никольская пояснила, что это идеальный день, чтобы перейти на другой социальный уровень, упрочить свое финансовое состояние и добиться успеха в делах. Для достижения вышесказанного важно быть максимально сконцентрированным и внимательным.

«Что вы раньше не делали — сделайте в этот день, о чем бы вы ни мечтали — разрешите себе воплотить эту мечту, что вы никогда не пробовали — этот день для того, чтобы вы разрешили себе поэкспериментировать», — резюмировала Никольская.

В целом на неделе с 5 по 11 октября необходимо постоянно быть настороже, нужно включиться во все процессы, прилагать все силы для реализации поставленных целей. Особенную отдачу и работоспособность нужно показать 10 октября.

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