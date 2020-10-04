Очевидцы: в Минске вышли на улицы более 100 тысяч протестующих — видео

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Светлана Александрова
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Колонна людей двигается по проезжей части в сторону Кальварийской улицы.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; Instagram @tutbylive

В несанкционированной акции в Минске в воскресенье принимают участие больше 100 тысяч человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев. Протестующие отправились от стелы «Минск — город-герой» в сторону Кальварийской улицы. Колонна двигается по проезжей части. Некоторые из активистов пришли к станции метро «Пушкинская», где находится стихийный «народный мемориал» в память о первом погибшем участнике акций.

Instagram @tutbylive

Как пишут «Известия», по свидетельствам очевидцев, днем для разгона протестующих в центре города силовики применили водометы, но люди сломали что-то в машине, и струя пошла в небо вместо толпы. Сообщалось о задержаниях.

Тем временем, как ранее рассказывал 5-tv.ru, к дворцу Независимости — официальной резиденции президента Белоруссии подъехали около 10 бронетранспортеров для защиты Александра Лукашенко.

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