По меньшей мере 10 БТР прибыли в центр Минска в разгар «Марша справедливости»

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Виктория Андреева
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В местах массового скопления людей начались первые задержания активистов белорусской оппозиции.

Фото, видео: ТАСС / STR; Telegram @tutby_official

В центр Минска в разгар очередной акции белорусской оппозиции «Марш справедливости» прибыли несколько бронетранспортеров. Как сообщают очевидцы, в городе начались первые задержания активистов. Telegram-канал TUT.BY публикует кадры с места событий.

Известно, что отправной точкой протестующих, по традиции, стал проспект Независимости. Участники процессии растянулись вдоль улицы и поделились на небольшие группы. В руках недовольные результатами президентских выборов в Белоруссии держат бело-красно-белые флаги. По данным Интерфакс, общая численность активистов составляет около тысячи человек.

Сообщается, что возле зданий Верховного суда, Дворца Независимости, а также рядом с резиденцией главы государства Александра Лукашенко дежурят наряды милиции и бойцы спецподразделений. Кроме того, в центре Минска сосредоточены БТР и водометы. Отмечается, что Октябрьская площадь полностью оцеплена.

По информации ТАСС, на магистралях, ведущих в столицу республики также дежурят экипажи ГАИ. По свидетельствам очевидцев, некоторые сотрудники вооружены автоматами Калашникова.

Митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. Граждане выходят на улицы, выражая недовольство итогами президентских выборов. Согласно официальным данным, гонку выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат, утверждая, что победу одержала соперница главы государства Светлана Тихановская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе предыдущей протестной акции в городах Белоруссии были задержаны более 300 активистов от оппозиции.

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