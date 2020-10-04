Видео с места зверского убийства женщины на юго-востоке Москвы

В распоряжении 5-tvru оказались эксклюзивные кадры с места убийства женщины на юго-востоке Москвы. Ее тело с множественными колото-резаными ранениями правоохранители обнаружили на Зарайской улице, 35.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по версии следствия, мужчина ударил женщину ножом в голову и шею, в результате чего она скончалась.

В настоящий момент подозреваемый в убийстве задержан. На месте происшествия работают сотрудники СК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.