Педагогам посвящается: Google выпустил дудл в честь Дня учителя

Поисковая система Google выпустила дудл, посвященный Дню учителя-2020. В 1994 году президент России Борис Ельцин закрепил за этим праздником постоянную дату — 5 октября по аналогии с утвержденным ЮНЕСКО в том же году Всемирным днем учителей. В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый международный документ, определяющий условия труда педагогов.

День учителя относится к числу международных праздников. Поэтому 5 октября дети и взрослые более 100 стран мира поздравят своих наставников. Вслед за Россией эту дату отмечают и в странах СНГ, поскольку еще в 1965 году Верховный совет СССР утвердил праздник на первое воскресенье октября.

Google

В День учителя педагоги получают поздравления и слова благодарности от учеников, выпускников и их родителей, коллег и близких. Этот день призван привлечь внимание к нелегкому труду преподавателей, их положению в обществе и роли в образовании и развитии наций.

В этом году работа учителей оказалась особенно ценна в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на всеобщее закрытие школ, дети продолжили получать знания. Для этого педагогам пришлось освоить онлайн-формат обучения, что внесло свои сложности. Однако работники сферы образования адаптировались к новым условиям и справились с поставленной задачей.

День учителя отмечают как педагоги общеобразовательных заведений, так и все просветители, наставники и мастера, кто делится опытом с другими. В праздник принято дарить букеты цветов своим учителям — нынешним или бывшим. Школьники зачастую проводят 5 октября День школьного самоуправления, рисуют стенгазеты. Сами же преподаватели в этот день не отдыхают, поскольку он не относится к числу выходных. Зато во многих школах уроки делают сокращенными.

Ранее 5-tv.ru писал, что подарить педагогу в День учителя — ТОП-7 идей.