Водрузил Знамя Победы над Рейхстагом: Дочь Мелитона Кантария рассказала о своем отце

Эфирная новость 32

5 октября исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны.

Фото, видео: Владимир Гребнев /Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

Сегодня исполняется ровно сто лет со дня рождения человека, с именем которого неразрывно связан главный символ победы в Великой Отечественной войне.

Мелитон Кантария и Михаил Егоров в ночь на первое мая подняли над Рейхстагом знамя Победы. Разведчикам за этот подвиг присвоили звания Героев Советского Союза.

Как вспоминал сам Кантария, в здании простреливался каждый метр, но им удалось и выполнить задание и выжить. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков поговорил с потомками героев. Подробности в репортаже.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
Театральный грим или натуральный румянец: что макияж может сказать о характере женщины
13:55
Водрузил Знамя Победы над Рейхстагом: Дочь Мелитона Кантария рассказала о своем отце
13:45
Историк Соколов не страдает психическими расстройствами — экспертиза
13:41
В Минпросвещения заявили, что пока не переводили школы на удаленку
13:32
«Ленфильму» грозят отключить электричество за неуплату
13:28
Фото недели: У Яны Рудковской родился сын, а Настя Задорожная вышла замуж

Сейчас читают

ТОП-7 способов распознать женатого мужчину без кольца на пальце
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержан

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок