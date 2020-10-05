Водрузил Знамя Победы над Рейхстагом: Дочь Мелитона Кантария рассказала о своем отце

Сегодня исполняется ровно сто лет со дня рождения человека, с именем которого неразрывно связан главный символ победы в Великой Отечественной войне.

Мелитон Кантария и Михаил Егоров в ночь на первое мая подняли над Рейхстагом знамя Победы. Разведчикам за этот подвиг присвоили звания Героев Советского Союза.

Как вспоминал сам Кантария, в здании простреливался каждый метр, но им удалось и выполнить задание и выжить. Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков поговорил с потомками героев. Подробности в репортаже.