В Минпросвещения заявили, что пока не переводили школы на удаленку
В ведомстве заявили, что занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами.
Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Москва с сегодняшнего дня частично возвращается к ограничительным мерам. Людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать домашний режим.
Сотрудники Роспотребнадзора будут ежедневно ловить нарушителей в общественных местах — тех, кто игнорирует средства защиты. Рейды пройдут в транспорте, магазинах, салонах красоты. Столичные власти просят предприятия перевести хотя бы треть сотрудников на удаленную работу.
Также с понедельника учащиеся некоторых московских школ уходят на каникулы. Решения о переводе школ на дистанционное обучение пока не было. Тем временем детей и родителей просят не посещать общественные места и массовые мероприятия, а провести это время дома.
Отмечается, что переводить всех российских учащихся на удаленку пока не планируют. В Минпросвещения заявили, что определять формат обучения необходимо на местах — все-таки в регионах ситуация с распространением вируса разная. Пока в стране из-за COVID-19 закрыты 94 школы — это меньше половины процента.
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