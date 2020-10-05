В Минпросвещения заявили, что пока не переводили школы на удаленку

Москва с сегодняшнего дня частично возвращается к ограничительным мерам. Людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать домашний режим.

Сотрудники Роспотребнадзора будут ежедневно ловить нарушителей в общественных местах — тех, кто игнорирует средства защиты. Рейды пройдут в транспорте, магазинах, салонах красоты. Столичные власти просят предприятия перевести хотя бы треть сотрудников на удаленную работу.

Также с понедельника учащиеся некоторых московских школ уходят на каникулы. Решения о переводе школ на дистанционное обучение пока не было. Тем временем детей и родителей просят не посещать общественные места и массовые мероприятия, а провести это время дома.

Отмечается, что переводить всех российских учащихся на удаленку пока не планируют. В Минпросвещения заявили, что определять формат обучения необходимо на местах — все-таки в регионах ситуация с распространением вируса разная. Пока в стране из-за COVID-19 закрыты 94 школы — это меньше половины процента.