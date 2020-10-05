Актер Игорь Жижикин отказался жениться на возлюбленной, подарившей ему сына

Актер Игорь Жижикин, которому в ближайшие дни исполнится 55 лет, не так давно стал отцом. Наследника Луку ему родила молодая пассия, разница в их возрасте составляет почти 30 лет.

Несмотря на радостное событие, в эфире шоу на канале «НТВ» актер признался, что пока не собирается жениться на матери своего сына.

«Это никак не поменяет образ жизни. Моей любимой не обидно, что мы живем гражданским браком. Под венец, на мой взгляд, люди идут, когда прожили много времени», — сказал новоиспеченный отец.

Звезда фильма про Индиану Джонса отметил, что его спутница забеременела уже через месяц знакомства, поэтому торопиться с женитьбой для них пока нет необходимости. Кроме того, Жижикин разоткровенничался, что четыре предыдущие жены не могли родить ему наследника, и актер был уверен в своем бесплодии.

Актер Игорь Жижикин снимался в десятках кинокартин, наиболее известные из которых «Турист», «Вий», «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда фильма «Кровавая барыня» начала рожать прямо в такси.