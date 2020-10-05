Актер Игорь Жижикин отказался жениться на возлюбленной, подарившей ему сына

|
Татьяна Меркер
65

Четырежды разведенный актер заявляет, что штамп в паспорте ничего не значит.

Актер Игорь Жижикин отказался жениться на возлюбленной, подарившей ему сына

Фото: Instagram @igorjijikine

Актер Игорь Жижикин, которому в ближайшие дни исполнится 55 лет, не так давно стал отцом. Наследника Луку ему родила молодая пассия, разница в их возрасте составляет почти 30 лет.

Несмотря на радостное событие, в эфире шоу на канале «НТВ» актер признался, что пока не собирается жениться на матери своего сына.

«Это никак не поменяет образ жизни. Моей любимой не обидно, что мы живем гражданским браком. Под венец, на мой взгляд, люди идут, когда прожили много времени», — сказал новоиспеченный отец.

Звезда фильма про Индиану Джонса отметил, что его спутница забеременела уже через месяц знакомства, поэтому торопиться с женитьбой для них пока нет необходимости. Кроме того, Жижикин разоткровенничался, что четыре предыдущие жены не могли родить ему наследника, и актер был уверен в своем бесплодии.

Актер Игорь Жижикин снимался в десятках кинокартин, наиболее известные из которых «Турист», «Вий», «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда фильма «Кровавая барыня» начала рожать прямо в такси.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.13
0.04 91.66
0.08
Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октя...

Последние новости

23:25
Алеся Кафельникова показала романтичные фото с бывшим женихом Ходченковой
23:01
«Сработали на отлично»: Путин высоко оценил заслуги учителей в период пандемии
22:49
Путин в разговоре с Пашиняном подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий
22:40
Актер Игорь Жижикин отказался жениться на возлюбленной, подарившей ему сына
22:32
Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана по ситуации в Карабахе
22:20
Зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой

Сейчас читают

«Не залеживаюсь»: Семенович рассказала, как борется с COVID-19
«Смотрите, не истончаются ли линии»: какие изменения почерка должны вызвать тревогу?
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок