Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октябре?

Астролог Алена Никольская считает, что планеты оказывают огромное влияние на жизнь всех людей. Если знать, как читать карту звездного неба, можно корректировать ряд аспектов себе на пользу. В октябре 2020 года будет сразу два полнолуния — 2 и 31 октября. Но и между ними Луна будет держать всех в напряжении.

Зеркальная дата 10.10.2020

10 октября — очень важный день из-за своей зеркальности. 10, 10, 20, 20. Сочетание десятого месяца и двадцатого года способствует исполнению желаний.

Можно воспользоваться проверенным ритуалом, который обычно применяют в полнолуние.

«Вы загадываете желание, пишете записочку, набираете стакан чистой прозрачной воды, стакан должен быть без надписей. Выпиваете, думая о своем желании, наливаете второй стакан воды, кладете записку под стакан, ложитесь спать, ни о чем не думаете, — пояснила астролог. — На следующий день просыпаетесь, выпиваете и этот стакан воды. И ваше желание достаточно быстро исполнится».

Загадки нумерологии

Этот день очень важен с точки зрения нумерологии. Одинаковые цифры проигрываются несколько раз зеркально. Тут есть две единицы, две двойки и четыре ноля. А ноль — это пустота и ничего, из которого возникло все.

«Сейчас эту пустоту можно наполнить тем, чем вы хотите, — уверена астролог. — Если энергией радости, счастья, успеха, удачи и внутреннего просвещения тогда вы будете в этом пространстве. Ноль — идеальная форма круга, вы можете ее заполнить».

Единица несет в себе энергию Марса. Он и так обладает большой силой, а сейчас он ретроградный. Это очень важное уточнение — нужно всеми силами избегать конфликтов и ссор.

«Нельзя ругаться. Даже если вы тысячу раз правы, не вступаем в конфликты и не ругаемся. Вы проиграете. Если не в ближайшей перспективе, то в долгосрочной точно», — убеждена Никольская.

Двойка в написании года (2020 — Прим. ред.) — это дуализм и пара. Сейчас самое время найти себе пару в нужной сфере, необязательно партнера. Но шанс встретить любимого человека особенно велик.

«Также парой может быть партнер. В работе, в бизнесе, это может быть идея, вы можете стать напористыми, наполненными, парой может быть новое дело новое хобби, новое увлечение. Пара, которая дополнит вас», — рассказала эксперт по звездному небу.

Сила ретроградного Меркурия

Вскоре после зеркальной даты Меркурий начнет затормаживаться и с 14 октября будет двигаться ретроградно. На фоне сочетания с ретроградным Марсом это неизбежно отразиться на всех делах, работе и важных процессах.

«Все дела у нас будут „подвисать“, — сделала прогноз Никольская. — Как бы вы ни пинали ситуацию, она двигаться будет сложно, со скрипом, с перебоями».

Новолуние 16 октября

Следующей важной датой станет новолуние. Рождается новая луна, пока она не начала набирать обороты, сил у нее мало, смысла от нее тоже немного. Как считает Алена Никольская, все же не учитывать влияние спутника Земли нельзя. Поэтому на 16 октября астролог советует не загадывать ничего серьезного.

Поворот на полнолуние

Октябрь будет непростым во всех отношениях. Но 23 октября можно будет немного выдохнуть и расслабиться. Эта дата будет идеальна для совершения благих дел.

«Один из немногих приличных дней в октябре, — пояснила астролог. — Это та дата, с которой Луна уже начинает идти в сторону полнолуния».

А в конце месяца начнется последняя лунная фаза — полнолуние. Оно продлится три дня — 30 и 31 октября и 1 ноября. Энергия будет максимально зашкаливать, к этому нужно быть готовыми.

Ранее 5-tv.ru писал, как справиться с явлением «Голубой Луны» и чем опасны два полнолуния за месяц.